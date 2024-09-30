Минкультуры рассказало о новых условиях для киностудий на получение субсидий. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Как рассказал на пресс-конференции в Минкультуры РФ директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко, в приоритете будут ранее опубликованные ведомством темы — сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей, повышение туристической направленности регионов и России в целом, создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, наука России, историческое кино и фильмы о выдающихся русских деятелях, экранизации произведений русской классики, а также картины, мотивирующие молодежь к освоению рабочих профессий и инженерных специальностей.

Особое внимание, добавил он, будет уделяться картинам, направленным на воспитание патриотизма среди граждан России.

Одним из главных нововведений для отбора станет новообразованная комиссия по рассмотрению и оценке заявок, которую сформируют из работников Минкульта. Заявки (в том числе дебютные) должны, по новым правилам, содержать гарантийное письмо о дальнейшей реализации проектов, путем размещения на стриминговых видеосервисах, участия в кинофестивалях и демонстрации фильма в кинотеатрах.

Так, по словам Давыденко, ведомство планирует проконтролировать, чтобы все профинансированные Минкультуры картины добрались до зрителей.

Накануне руководитель министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала 2024 года.

Ране министр культуры Чечни Иса Ибрагимов заявил, что подрастающее поколение необходимо оградить от западных ценностей.