Глава Калифорнии призвал Трампа посетить штат, пострадавший от пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, на фоне конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом, призвал его посетить штат, пострадавший от лесных пожаров. Соответствующий пост Ньюсом опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Я надеюсь, что избранный президент США встретится с теми, кто пострадал от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, чтобы осознать масштаб разрушений. Призываю его пообщаться с отважными пожарными и спасателями, которые работают на передовой, и увидеть своими глазами, как они спасают жизни», — написал губернатор.

15 января спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп собирается посетить пострадавшие от пожаров районы Калифорнии.

В этот же день издание Los Angeles Times писало, что власти Лос-Анджелеса на минувшей неделе не задействовали достаточное количество пожарных и техники в качестве профилактической меры перед началом пожара в Палисейдс, несмотря на экстренное предупреждение о сильном ветре.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.