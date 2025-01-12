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Голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии

Мел Гибсон заявил, что власти США целенаправленно уничтожают Калифорнию
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imdb.com

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии. Он поддержал других знаменитостей, ранее критиковавших реакцию руководства Калифорнии во время пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Fox News.

Актер выразил мнение, что властям США, возможно, было выгодно допустить масштабные пожары в «Золотом штате».

«Я знаю наверняка, что они играли с темой водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары», — заявил Гибсон.

Он задался вопросом, почему власти допустили такую ситуацию. Актер отметил, что сейчас, когда все это произошло, «невольно начинаешь сомневаться, а не было ли в этом злого умысла».

По мнению Гибсона, американским властям, возможно, было необходимо, чтобы штат опустел. Он признал, что его теория может показаться безумной.

До этого стало известно, что Бен Аффлек уехал из своего дома из-за масштабного бедствия в Калифорнии. По информации журналистов, актер поехал к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее Анджелина Джоли приютила в своем доме пострадавших от пожаров в Калифорнии.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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