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Трамп собирается посетить пострадавшие от пожаров районы Калифорнии

Спикер Джонсон: Трамп посетит пострадавшие от пожаров районы Калифорнии
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Carlos Barria/Reuters

Избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается посетить пострадавшие от масштабных лесных пожаров районы Калифорнии, заявил спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон, выступая перед журналистами, сказал, что разговаривал с Трампом за полтора часа до брифинга. Спикер высказал мнение, что Трамп планирует отправиться в Калифорнию, чтобы своими глазами увидеть бедствие.

14 января Трамп заявил, что масштабы разрушений из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния превышают урон от ядерного удара.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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