Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин на инвалидной коляске сам расчищал проход к пандусу

Прокуратура Бугульмы проверит УК дома, где инвалид на коляске сам чистил тротуар
close
Телеграм-канал «Бугульма Информ»

В Татарстане прокуратура Бугульмы заинтересовалась управляющей компанией после видео из местных Telegram-каналов, на котором мужчина на инвалидной коляске с помощью лопаты расчищает снег у подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На кадрах опубликованного ролика мужчина расчищает дорогу к пандусу одного из подъездов дома 17А по улице Советской. Местного жителя в инвалидном кресле снял очевидец. Он удивился, почему человек с ограниченными возможностями здоровья должен заниматься работой коммунальных служб.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям управляющей компании многоквартирного дома. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

До этого в Костомукше люди с инвалидностью пожаловались, что вынуждены ползком добираться до комнаты, выделенной им администрацией города.

Ранее в аэропорту Антальи подростка с инвалидностью уронили на бетонную лестницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами