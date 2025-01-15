Россиянин на инвалидной коляске сам расчищал проход к пандусу

Прокуратура Бугульмы проверит УК дома, где инвалид на коляске сам чистил тротуар

В Татарстане прокуратура Бугульмы заинтересовалась управляющей компанией после видео из местных Telegram-каналов, на котором мужчина на инвалидной коляске с помощью лопаты расчищает снег у подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На кадрах опубликованного ролика мужчина расчищает дорогу к пандусу одного из подъездов дома 17А по улице Советской. Местного жителя в инвалидном кресле снял очевидец. Он удивился, почему человек с ограниченными возможностями здоровья должен заниматься работой коммунальных служб.

«Надзорное ведомство даст оценку действиям управляющей компании многоквартирного дома. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

До этого в Костомукше люди с инвалидностью пожаловались, что вынуждены ползком добираться до комнаты, выделенной им администрацией города.

Ранее в аэропорту Антальи подростка с инвалидностью уронили на бетонную лестницу.