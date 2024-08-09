Подростка с ограниченным возможностями уронили на бетонную лестницу аэропорта в Турции

В аэропорту Антальи подростка с ограниченными возможностями из Казахстана уронили на бетонную лестницу. Об этом рассказал журналист Денис Денски на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказал мужчина, к которому обратилась мать пострадавшего юноши, молодой человек находился в Турции на реабилитации.

«Никогда не было таких проблем с посадкой на самолет. Но в этот раз произошел настоящий ужас. Мы стояли и ждали посадку. Как правило, людей с ограниченными возможностями сажают в самолет первыми. Долго ждали, но к нам никто не подходил. Решили идти самостоятельно. <...> После одного спуска нас ждало еще одно препятствие — огромная бетонная лестница», — поделилась мать подростка.

Женщина утверждает, что к ним подошел сотрудник аэропорта, который решил нести ее сына на руках, хотя рядом был лифт. В итоге сотрудник аэропорта вместе с юношей кубарем скатился с бетонной лестницы. Обоих пострадавших забрали в больницу. У юноши с инвалидностью сломана левая нога, задета ключица правой руки. Также подростку диагностировали множественные гематомы.

В авиакомпании Air Astana, рейсом которой должны были лететь мать с сыном, прокомментировали случившееся. Там рассказали, что женщина сама якобы попросила спустить ребенка без использования лифта.

«К сожалению, во время спуска мужчина потерял равновесие, что привело к его падению с лестницы вместе с пассажиром на руках. <...> Представители аэропорта взяли на себя оплату медицинских расходов, связанных с госпитализацией», — приводит слова представителя перевозчика издание NUR.KZ в своем Telegram.

Ранее россиянка пожаловалась на подростков, которые тушили сигареты об ее сына с инвалидностью.