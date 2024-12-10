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«Поднимались на карачках»: инвалиды ползком забираются в выделенную властями комнату

В Костомукше инвалиды ползком забираются в комнату, выделенную администрацией

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АНТИБЕСЕДКА - КОСТОМУКША/VK

В Костомукше люди с инвалидностью пожаловались, что вынуждены ползком добираться до комнаты, выделенной им администрацией города. Об этом сообщает паблик «Антибеседка — Костомукша» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, власти отдали людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) комнату под встречи в доме 13 на улице Калевала. Горожане с ОВЗ собрались в новом помещении 3 декабря, в День инвалидов. Из-за отсутствия при входе в здание перил, пандусов и подъемников некоторые участники встречи преодолевали лестницу на четвереньках.

«Очень тяжело подниматься по высокой лестнице без перил, особенно нам, инвалидам. Вот так, на карачках, приходится подниматься по этой лестнице», — рассказал автор поста, приложив фото пенсионерки, которая ползет по ступеням.

Жители с инвалидностью обратились к властям и «просто неравнодушным людям» с просьбой установить им хотя бы перила.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил провести проверку по информации о нарушении прав маломобильных граждан.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с избиением школьника в Бурятии.

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