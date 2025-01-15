Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В мексиканском городе власти ввели режим ЧС перед массовым возвращением мигрантов

В мексиканской Тихуане ввели режим ЧС перед массовой высылкой нелегалов из США
close
Fernando Llano/AP

Власти мексиканского города Тихуана приняли решение объявить режим чрезвычайной ситуации на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия огромного количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США. Об этом сообщается на странице городских властей в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о массовой депортации нелегальных мигрантов через международную границу между Тихуаной и американским штатом Калифорния.

Мэр города Исмаэль Бургеньо заявил, что соответствующее решение было принято, чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение нужных ресурсов.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что в день своей инаугурации 20 января подпишет «исторический» пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов.

В ноябре стало известно, что Трамп назначит заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, который известен своим жестким отношением к вопросам миграции.

Ранее Трамп представил сенаторам план по ужесточению миграционной политики.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами