В мексиканском городе власти ввели режим ЧС перед массовым возвращением мигрантов

В мексиканской Тихуане ввели режим ЧС перед массовой высылкой нелегалов из США

Власти мексиканского города Тихуана приняли решение объявить режим чрезвычайной ситуации на фоне многочисленных сообщений СМИ об угрозе прибытия огромного количества мигрантов в рамках их массовой депортации из США. Об этом сообщается на странице городских властей в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о массовой депортации нелегальных мигрантов через международную границу между Тихуаной и американским штатом Калифорния.

Мэр города Исмаэль Бургеньо заявил, что соответствующее решение было принято, чтобы гарантировать достойное обращение, уважение прав человека и выделение нужных ресурсов.

22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что в день своей инаугурации 20 января подпишет «исторический» пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов.

В ноябре стало известно, что Трамп назначит заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, который известен своим жестким отношением к вопросам миграции.

Ранее Трамп представил сенаторам план по ужесточению миграционной политики.