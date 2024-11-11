Сторонник жесткой миграционной политики может стать замглавы Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назначит заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, известного своим жестким отношением к вопросам миграции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

В публикации напоминается, что во время первого президентского срока Трампа Миллер был старшим советником его администрации и одним из главных сторонников более жесткой линии иммиграционной политики.

Теперь Миллера считают ведущим разработчиком планов Трампа по массовой депортации нелегальных мигрантов без документов. Он уже заявил, что администрация избранного президента будет стремиться увеличить количество депортаций в десять раз, до более чем миллиона в год.

Официального объявления о назначении к настоящему времени нет.

31 октября стало известно, что в период президентства Джо Байдена в США прибыли 10,1 млн нелегальных мигрантов, что стало рекордом в этом вопросе. За четыре года, когда на посту президента США находился Дональд Трамп (2017 — 2021 гг.), нелегальных мигрантов было в 4,4 раза меньше — 2,3 млн человек.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа анонсировала крупнейшую в истории США высылку мигрантов.