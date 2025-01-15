В Калифорнии зафиксировано два новых очага лесных пожаров

Axios: в Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров

Два новых очага лесных пожаров зафиксировано на юге штата Калифорния. Об этом сообщает портал Axios.

«По меньшей мере два лесных пожара вспыхнули в Южной Калифорнии во время критической пожароопасной погоды и стали причиной новых эвакуаций», — говорится в сообщении.

Также Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США предупреждает, что на следующей неделе в Калифорнии могут возникнуть более серьезные пожары.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

По словам Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара.

Ранее была названа возможная причина пожара в Калифорнии.