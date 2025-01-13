Названа возможная причина пожара в Калифорнии

WP: к пожару в Калифорнии могли привести новогодние фейерверки и ветер

Крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания, а первоначальный пожар, возможно, начался из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом пишет газета The Washigton Post.

По данным издания, анализ показал, что очаг второго пожара находился недалеко от первого. Это повышает вероятность того, что повторное возгорание случилось из-за ветреной погоды.

Журналисты отметили, что пожар, возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа, а после его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес заявила, что примет меры для борьбы с повторным возгоранием.

Издание обращает внимание, что из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным зачастую сложно проследить, не возобновился ли потушенный пожар.

Точная причина первого возгорания пока не установлена, однако, по мнению местных жителей, оно произошло из-за фейерверков.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Из-за пожаров около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов в Лос-Анджелесе лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Уходящий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату Калифорния федеральную помощь.

Ранее голливудский актер обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.