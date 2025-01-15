Врач рассказал, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России

Пик заболеваемости гриппом в России может произойти в феврале, если в страну придут холода. Об этом в интервью kp.ru рассказал врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Он напомнил, что для распространения гриппа нужна морозная погода, потому что в этот период люди чаще собираются в помещениях и реже проветривают их.

«Пока относительно тепло и влажно, заболеваемость будет расти не сильно. Если в феврале придут холода, мы увидим более серьезную вспышку. Также еще одна волна возможна в случае похолодания в марте», — сказал Тимаков.

Врач добавил, что завершение сезона гриппа и других ОРВИ обычно происходит в начале апреля.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 31,9%, растет также число госпитализаций. В надзорном органе рассказали, что отмечается также рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю число случаев госпитализации в целом по стране увеличилось на 23%, а в 43 регионах — на 30% и более.

Ранее инфекционист назвал пять опасных ошибок при лечении гриппа.