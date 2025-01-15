Украинская полиция нашла новых участников видео с песней «Я русский»

Киевские полицейские установили личности еще четверых подростков, снявшихся в видео, в одном из которых неизвестный топчет флаг Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В отношении подростков начали уголовное производство по статье о надругательстве над государственным флагом. Полицейские составили на родителей подростков протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В ходе следствия сотрудники правопорядка направили документы в органы опеки для проверки условий воспитания детей.

Скандал вокруг поведения молодых людей разразился на днях. Они, по сообщению правоохранителей, перекрывали движение на улицах города и слушали российскую музыку. Полиция Киева сообщила, что устанавливает время и место происшествия, а также идет активный поиск всех участников группы с целью их привлечения к ответственности.

По информации СМИ, в скандале участвуют сыновья бывшего мэра Лимана Петра Цимидана, депутата и крупного застройщика Дмитрия Исаенко, а также банкира Вячеслава Юткина. Свою вину в прослушивании российской музыки они отрицают.

Ранее украинская полиция пришла с обысками к юношам, слушавшим песню «Я русский».