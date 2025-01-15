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Москвичам сообщили о потеплении в среду

Гидрометцентр: в Москве в среду ожидается облачная погода и температура до +2°C
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Владимир Песня/РИА Новости

В среду в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица и плюсовая температура. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 0 до +2°C, однако в ночь на четверг может похолодать до -4°C. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в этот день температура будет колебаться от -3 до +2°C. Ночью местами ожидается похолодание до -6°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы. Он добавил, что до конца января в России будет рекордно высокая температура. По его словам, в Москве за первые 12 дней нового года воздух прогрелся до показателя, который на пять градусов превышает норму. А с 15 января и до конца недели в городе снова ожидается оттепель.

12 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются. По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды.

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