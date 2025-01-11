Вильфанд предупредил россиян об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды

В ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с теплой погодой», — подчеркнул он.

В частности, сильные осадки и порывы ветра до 24 м/с ожидаются в Калининградской области, в Карелии пройдет метель, а Ленинградскую область накроют смешанные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, рассказал Вильфанд.

В Московской области прогнозируются гололедица, дождь и мокрый снег, продолжил синоптик.

В Татарстане 12 января ожидаются сильная гололедица и осадки во всех фазах. На Чукотке 11-13 января прогнозируются метель, порывы ветра могут достигать 27 м/с, отметил Вильфанд.

Усиление ветра до 20 м/с и мокрого снега стоит ожидать жителям Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского края и Хакасии, сказал он.

В Крыму в выходные пройдет сильный дождь, а в понедельник — сильные осадки в виде мокрого снега. В Краснодарском крае будет аналогичная погода, ветер на Черноморском побережье будет дуть со скоростью 20 м/с, добавил руководитель Гидрометцентра России.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 11 и 12 января в Москве будет аномально теплая погода — температура воздуха на семь градусов превысит норму. Будет облачно, пройдут осадки, преимущественно — дожди. Ожидается, что выпадет 1–2 мм осадков.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.