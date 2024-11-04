Сроки обучения в школе пообещали не сокращать

На данный момент, сокращение сроков обучения в школах с 11 лет не обсуждается. Об этом ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«На сегодняшний день так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — заявил Кравцов.

С идеей сократить школьное и университетское образование по времени выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Выступая на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске, Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее университетское образование тоже будет «спрессовано» для того, чтобы обеспечить возможность последующего переучивания.

Ранее в Госдуме назвали «непозволительной роскошью» сокращение времени на образование.