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Мединский призвал «спрессовать» образование в России по времени

Мединский: продолжительность образования в школах и вузах РФ нужно сокращать

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Сергей Елагин/Бизнес Online/Global Look Press

В будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным», — заявил Мединский.

Выступая на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске, Мединский выразил мнение, что классическое пяти-шестилетнее университетское образование тоже будет «спрессовано» для того, чтобы обеспечить возможность последующего переучивания.

Также Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

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