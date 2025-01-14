Герой России заявил, что покушение на него готовилось за рубежом

Депутат Янклович сообщил, что расправа над ним готовилась за рубежом

Покушение на Героя России, депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича курировалось за рубежом. Об этом Янклович сообщил в своем видеообращении со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Данная операция курировалась из-за рубежа, курировалась <…> украинскими спецслужбами», — подчеркнул он.

Депутат рассказал, что операция велась тщательно, за его передвижениями следили длительное время. Орудиями преступления были выбраны перцовый баллончик и молоток, добавил Янклович.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили покушение на Янкловича, которое готовил 16-летний подросток. Несовершеннолетний преследовал Янкловича и собирался напасть на политика с молотком. Подросток был задержан, против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Янклович отправлялся на фронт добровольцем, где прослужил на протяжении года, став Героем России.

Ранее ФСБ сообщила о срыве серии покушений на высокопоставленных военных.