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Герой России заявил, что покушение на него готовилось за рубежом

Депутат Янклович сообщил, что расправа над ним готовилась за рубежом
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Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Покушение на Героя России, депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича курировалось за рубежом. Об этом Янклович сообщил в своем видеообращении со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Данная операция курировалась из-за рубежа, курировалась <…> украинскими спецслужбами», — подчеркнул он.

Депутат рассказал, что операция велась тщательно, за его передвижениями следили длительное время. Орудиями преступления были выбраны перцовый баллончик и молоток, добавил Янклович.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили покушение на Янкловича, которое готовил 16-летний подросток. Несовершеннолетний преследовал Янкловича и собирался напасть на политика с молотком. Подросток был задержан, против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Янклович отправлялся на фронт добровольцем, где прослужил на протяжении года, став Героем России.

Ранее ФСБ сообщила о срыве серии покушений на высокопоставленных военных.

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