Следователи возбудили дело о попытке нападения на депутата в Саратовской области

Подросток из Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после того, как его заподозрили в приготовлении к нападению на местного депутата. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

«В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в заявлении.

По предварительной информации, молодой человек вступил в сговор с группой неизвестных лиц и по их указанию попытался совершить нападение на одного из членов Саратовской областной Думы. Для этого несовершеннолетний вооружился молотком и направился к месту жительства депутата. Но после прибытия он узнал, что парламентария нет дома, и скрылся.

Однако это не заставило школьника отказаться от своих планов, молодой человек собирался получить актуальную информацию о местоположении законодателя и продолжить попытки напасть на него. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов смогли задержать несовершеннолетнего до того, как он исполнил задуманное.

«Подросток задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК РФ.

Там добавили, что следователи уже назначили необходимые экспертизы и приступили к опросу свидетелей. В ходе следственных мероприятий им предстоит собрать доказательную базу и установить личности других граждан, причастных к деятельности молодого человека.

Как пишет Telegram-канал SHOT, школьник планировал напасть на депутата Саратовской областной Думы Александра Янкловича.

Ранее в Республике Алтай подросток ударил сверстника ножом в спину.