ФСБ не допустила покушения на Героя России

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Уточняется, что покушение на политика готовил 16-летний подросток — он преследовал Янкловича и собирался напасть на него с молотком.

«Сейчас проверяется версия, что его могли курировать спецслужбы Украины. Парень пытался подкараулить Янкловича у его дома. Но в тот момент депутата там не оказалось, а позже его планы вскрыли правоохранители», — сообщает издание.

Подросток был задержан, против него было возбуждено уголовное дело. Александр Янклович отправился на фронт добровольцем, где прослужил на протяжении года, став Героем России.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге.

Ранее работники Федеральной службы безопасности сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, готовившихся агентами спецслужб Украины.