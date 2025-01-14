Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ не допустила покушения на Героя России

SHOT: сотрудники ФСБ предотвратили покушение на депутата Саратовской облдумы
close
4vsar.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Уточняется, что покушение на политика готовил 16-летний подросток — он преследовал Янкловича и собирался напасть на него с молотком.

«Сейчас проверяется версия, что его могли курировать спецслужбы Украины. Парень пытался подкараулить Янкловича у его дома. Но в тот момент депутата там не оказалось, а позже его планы вскрыли правоохранители», — сообщает издание.

Подросток был задержан, против него было возбуждено уголовное дело. Александр Янклович отправился на фронт добровольцем, где прослужил на протяжении года, став Героем России.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге.

Ранее работники Федеральной службы безопасности сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, готовившихся агентами спецслужб Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами