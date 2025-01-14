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Губернатор сообщил о работе ПВО в Липецкой области

Губернатор Артамонов: средства ПВО работают в Липецкой области
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MOD Russia/Global Look Press

Средства подавления и противовоздушной обороны (ПВО) работают в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Есть информация о сбитии БПЛА. На место направляются оперативные службы», — добавил он.

В настоящее время в области действует режим воздушной опасности.

14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками, среди которых были UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый». Как сообщал Telegram-канал SHOT, за ночь системы ПВО сбили свыше 200 воздушных целей. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона, расположенных в Саратове и Энгельсе. По данным SHOT, в Брянской и Саратовской областях после атаки дронов обнаружили пятикилограммовые кумулятивные бомбы КЗ-6. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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