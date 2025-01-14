Аксенов предупредил об ухудшении ситуации в Крыму, если не поднять танкеры со дна

Аксенов: ситуация будет деградировать, пока танкеры не снимут со дна

Ситуация в Крыму будет деградировать, пока потерпевшие крушение в Черном море танкеры не снимут со дна. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил на совещании с участием президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«У нас небольшой объем пока выбросов, с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья крымского, пока не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе», — сказал Аксенов.

9 января Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Также он подчеркнул, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Президент поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.