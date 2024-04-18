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Путин назвал важную задачу для всех регионов России

Путин: рост доходов граждан — задача для всех регионов, особенно для Крыма

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым Путин подчеркнул, что рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед страной, регионами, правительством в целом.

Президент считает, что для Крыма данная цель является той, на которую необходимо обратить особое внимание. Он также подчеркнул, что эту задачу можно решать только комплексно.

До этого стало известно, что в Государственной думе РФ выступили с инициативой обязать работодателей индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции по итогам года. Соответствующий законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовила к внесению фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Накануне в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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