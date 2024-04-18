Путин назвал важную задачу для всех регионов России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед всей страной, особенно перед Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым Путин подчеркнул, что рост доходов граждан является задачей, которая стоит перед страной, регионами, правительством в целом.

Президент считает, что для Крыма данная цель является той, на которую необходимо обратить особое внимание. Он также подчеркнул, что эту задачу можно решать только комплексно.

До этого стало известно, что в Государственной думе РФ выступили с инициативой обязать работодателей индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции по итогам года. Соответствующий законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовила к внесению фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Накануне в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.

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