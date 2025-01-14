В Саратовской области после атаки беспилотников ввели межмуниципальный режим ЧС

Режим ЧС межмуниципального уровня ввели в Саратовской области после атаки беспилотников, в результате которой произошел пожар в городе Энгельсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, такое решение было принято на заседании оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Введение межмуниципального режима ЧС необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания, заявил глава области.

«Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности (правительства области) Юрий Юрин», — добавил он.

14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками, среди которых были UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый». За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщал Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона — в Саратове и Энгельсе. Как сообщил портал 164.RU, Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Энгельсе, которая уже подвергалась удару 8 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Котовске после атаки БПЛА ввели режим ЧС.