В Котовске после атаки БПЛА на дома объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в Котовске после атаки беспилотников на два дома

В городе Котовске Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночных ударов украинских беспилотников по двум многоквартирным домам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб», — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы. Устранение повреждений запланировано на ближайшее время за счет областного бюджета.

По информации врио губернатора Евгения Первышова, пострадали семь человек: у троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Госпитализация никому не потребовалась.

Утром министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь сбили над российской территорией 85 беспилотников, два из них — в Тамбовской области.

Ранее жители Краснодарского края сообщили о массированной атаке беспилотников.