В Госдуме рассказали, сколько россиян воспользовались программой маткапитала

С момента запуска программы материнского капитала в 2007 году ей воспользовались 14 млн россиян. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб, передает Дума ТВ.

По ее словам, большинство семей направили средства на покупку жилья. Депутат подчеркнула, что такая поддержка важна для российских семей, которым нужно воспитывать и растить детей.

«Конечно, очень важно, что программа материнского семейного капитала будет продлена по поручению президента [России Владимира Путина]. Президент сказал, как минимум до 2030 года. Сегодня, в соответствии с нормами законодательства, мы продлеваем ее до 31 декабря 2030 года. Но это не значит, что в 2030-м она внезапно закончит свое действие», — отметила Бессараб.

Она добавила, что в течение следующих трех лет маткапитал получат еще более 5 млн семей.

В 2025 году в России вновь проиндексируют материнский капитал. Сумма выплаты вырастет на 7,3%. Сколько будут получать семьи на первого, второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили обновить программу материнского капитал.