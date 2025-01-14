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В России предложили обновить программу материнского капитала

Замглавы Минтруда Пудов предложил сделать программу маткапитала в РФ бессрочной
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Заместитель главы министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов обратился к депутатам Государственной думы с предложением сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инициатива должна рассматриваться в контексте бюджетных параметров. В текущий момент обновление программы приобрело срочный характер, добавил Пудов.

Замминистра подчеркнул, что Минтруд внес законопроект о бессрочном действии материнского капитала на рассмотрение в парламент.

14 января депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. Сколько будут получать семьи на второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что маткапитал могут разрешить тратить на обучение родителей.

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