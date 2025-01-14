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Штурмовой батальон «Донбасс» ВСУ внесли в список террористических организаций

Росфинмониторинг: батальон «Донбасс» ВСУ внесен в перечень террористов
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

46-й отдельный штурмовой батальон «Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесли в список террористических организаций. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Национальная часть. Организации: 2. Террористическое сообщество 46-й отдельный штурмовой батальон «Донбасс» вооруженных сил Украины, созданное на базе батальона территориальной обороны «Донбасс» национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что шесть иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были внесены в перечень террористов и экстремистов. По данным агентства, в список попали граждане четырех иностранных государств. Речь идет о США, Грузии, Литве и Великобритании.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника ВСУ Павло Розлача, который руководил ударами кассетными боеприпасами с отравляющими веществами по Курской области.

Ранее в Ростове-на-Дону вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ.

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