В Ростове-на-Дону вынесли заочный приговор лидерам батальона ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор лидерам самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация), созданной в интересах украинской армии, Ахмеду Закаеву и Мураду Юсупову (внесены Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывший эмиссар чеченских сепаратистов Закаев получил 20 лет колонии, а Юсупов — 19 лет. В пресс-службе суда отметили, что первые три года осужденные будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.

В июле 2022 года, находясь на украинской территории, Закаев объявил себя лидером так называемой независимой ЧРИ и объединился с Юсуповым, Джамбетовым и другими неопределенными лицами, разделяющими общие ценности, направленные на военные действия в пользу ВСУ против Вооруженных сил России.

Он создал террористическую организацию под названием «Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины».

Ранее на Украине открыли мемориальную доску Дудаеву.