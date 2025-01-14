Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огромный металлический люк придавил рабочего на производстве в Татарстане

В Татарстане огромный металлический люк придавил рабочего на производстве

В Татарстане рабочего придавило огромным металлическим люком, который сорвало под давлением. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 14 января на производстве, расположенном в поселке Новониколаевский Зеленодольского района. Огромную металлическую крышку от емкости с лаком сорвало под давлением, и люк отлетел в 35-летнего рабочего, придавив его. В этот момент мужчина ремонтировал двигатель.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о состоянии мужчины не поступало.

Представитель прокуратуры выехал на место происшествия. Компетентные органы организовали проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.

До этого нижегородский кладовщик упал с крыши, когда чистил снег, и попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Ранее рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов на челябинской фабрике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами