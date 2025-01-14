В Татарстане огромный металлический люк придавил рабочего на производстве

В Татарстане рабочего придавило огромным металлическим люком, который сорвало под давлением. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 14 января на производстве, расположенном в поселке Новониколаевский Зеленодольского района. Огромную металлическую крышку от емкости с лаком сорвало под давлением, и люк отлетел в 35-летнего рабочего, придавив его. В этот момент мужчина ремонтировал двигатель.

В результате пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о состоянии мужчины не поступало.

Представитель прокуратуры выехал на место происшествия. Компетентные органы организовали проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.

До этого нижегородский кладовщик упал с крыши, когда чистил снег, и попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Ранее рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов на челябинской фабрике.