Нижегородский кладовщик упал с крыши, когда чистил снег, и попал в реанимацию

В Нижнем Новгороде кладовщик попал в реанимацию, упав с крыши при чистке снега

В Нижнем Новгороде кладовщик упал, когда чистил снег на крыше, и оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Об этом сообщает региональная Госинспекция труда.

По информации трудовой инспекции, инцидент произошел 21 декабря на Торфяной улице. 37-летний кладовщик обособленного подразделения ООО «ГОР» чистил снег на крыше и упал с ее козырька.

В результате пострадавшего при несчастном случае на производстве доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Государственная инспекция труда по региону устанавливает детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Ленинградской области 60-летний рабочий упал в шахту подъемника и получил тяжелые травмы. Это произошло из-за смещения лифтового деревянного настила.

Ранее рухнувшая стрела строительного крана придавила рабочего в Нижегородской области.