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Рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов на челябинской фабрике

В Челябинске рабочего затянуло в станок для упаковки матрасов
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РИА Новости

В Ленинском районе Челябинска мужчину затянуло в станок для упаковки матрасов на местной фабрике, спасти его не удалось. Об этом сообщает «74.ru».

О произошедшем сообщила родственница пострадавшего, мужчина работал на линии по упаковке готовых изделий. Он управлял станком, который заматывал матрасы специальной пленкой.

«Он попал в станок двумя руками, ничего не сработало, никаких автоматических остановок — ничего. Его за руки затянуло в станок и сломало шею», — рассказала женщина.

Спасти пострадавшего не удалось. По информации регионального МВД, причиной несчастного случая на рабочем месте стало несоблюдение техники безопасности. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что житель Хабаровска случайно отпилил себе руку на работе. Сотрудник предприятия по производству пластиковых окон о отвлекся и сунул правую конечность в электрорубанок, из-за чего его кисть отрезало полностью. Бригада скорой экстренно забрала мужчину и увезла на операцию. Руку мужчины пытаются восстановить.

Ранее рухнувшая стрела строительного крана придавила рабочего в Нижегородской области.

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