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Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 14 по 16 января
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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, с 14 по 16 января в горах Кубани и Адыгеи выше 1000 метров будет лавиноопасно.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Они рекомендуют гражданам не выходить в горы в снегопад и следить за погодой.

«Избегайте мест возможного схода лавин, они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без деревьев», — отметили в ведомстве.

13 января в Крыму объявили штормовое предупреждение о снегопаде и гололедице.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву днем 13 января накрыл сильный снегопад. По его словам, столицу основательно припорошило снегом, а из-за метели видимость ухудшилась до 300–400 метров.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.

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