Москву накрыл сильный снегопад

Москву днем 13 января накрыл сильный снегопад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец,

По его словам, столицу основательно припорошило снегом, а из-за метали видимость ухудшилась до 300–400 метров.

Этим утром научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в Москве в начале недели в Москве выпадет небольшой снег, а во вторник осадки немного усилятся. По его словам, во вторник выпадет примерно 2-4 мм снега. За счет этого в столице вырастет снежный покров, который сейчас совсем маленький, подчеркнул синоптик. В первые два дня рабочей недели температура в Москве будет на 2,5–3°C выше нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что весна в Москве в 2025 году может быть холодной на фоне аномально теплой зимы.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.