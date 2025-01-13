МЧС: в Крыму объявили штормовое предупреждение о снегопаде и гололедице

В Крыму объявили штормовое предупреждение о снегопаде и гололедице. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, 13 января на полуострове ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег. Местами будут очень сильные осадки и отложение мокрого снега, а также гололед и гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10–15 м/с, а иногда порывы достигнут 18 м/с.

В МЧС отметили, что в этот день высока вероятность чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, а также затруднения движения транспорта на автодорогах, особенно на горных перевалах.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву днем 13 января накрыл сильный снегопад. По его словам, столицу основательно припорошило снегом, а из-за метели видимость ухудшилась до 300–400 метров.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.