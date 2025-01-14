Число случаев заболевания ОРВИ и гриппом выросло за неделю на 32%

Роспотребнадзор: число случаев ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 32%

Число случаев заболевания ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 31,9%, растет также число госпитализаций. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

В надзорном органе рассказали, что превышение среднероссийского показателя заболеваемости было зафиксировано в 45 регионах.

Отмечается также рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю число случаев госпитализации в целом по стране увеличилось на 23%, а в 43 регионах — на 30% и более, добавили в Роспотребнадзоре.

10 января Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что возбудителем ОРВИ у 5-10% госпитализированных детей раннего возраста чаще всего является метапневмовирус.

2 января в Роспотребнадзоре сообщали, что в России зафиксирован рост характерных для зимнего периода острых респираторных вирусных инфекций, например вируса A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых последствий.

Ранее был назван главный «источник» новых штаммов вируса гриппа.