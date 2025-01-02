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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях доминирующего в России штамма гриппа

Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа может вызвать пневмонию
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Shutterstock

В России зафиксирован рост характерных для зимнего периода острых респираторных вирусных инфекций, например вируса A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых последствий. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что указанный вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

По словам специалистов, в течение всего одного дня инфекция может вызвать пневмонию, которая составляет 65% всех зафиксированных осложнений и в ряде случаев сопровождается летальным исходом. В Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой.

Для профилактики гриппа в ведомстве посоветовали вакцинацию, которая может помочь избежать тяжелого течения болезни. Также граждан призвали избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки с мылом или прибегать к антисептикам, в общественных местах носить медицинские маски либо респираторы.

Ранее ученые выяснили происхождение неизвестного заболевания в ДР Конго.

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