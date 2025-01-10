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Метапневмовирус находят у 10% детей, госпитализированных с ОРВИ

ФМБА: метапневмовирус находят у 5-10% госпитализированных с ОРВИ детей
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Shutterstock

Возбудителем ОРВИ у 5-10% госпитализированных детей раннего возраста чаще всего является метапневмовирус. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Отмечается, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем и имеет выраженное сезонное распространение с пиком зимой и ранней весной. Кроме того, для заболевания характерно поражение верхних отделов (ринит, фарингит), развитие бронхита.

К симптомам метапневмовируса относят стандартные проявления ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышенная температуры, одышку.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова до этого говорила, что вспыхнувший в Китае и распространяющийся в других странах метапневмовирус (HMPV) менее опасен, чем COVID-19 и грипп, из-за того, что не может также стремительно меняться. Широкого распространения он не имеет, врачам давно известен, поэтому профилактика заражения в целом схожа со стандартными мерами по защите от ОРВИ, уточнила она.

Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости метапневмовирусом.

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