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Назван главный «источник» новых штаммов вируса гриппа

NatCom: более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке
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Исследование ученых из Амстердамского университета показало, что более 80% новых штаммов вируса гриппа формируются в регионах Африки и Южной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Используя компьютерные вычислительные модели, ученые изучили влияние климата, численности населения и миграционных потоков на мутации вирусов. Выяснилось, что тропические регионы создают идеальные условия для эволюции вирусов из-за постоянной циркуляции инфекций, высокой плотности населения и отсутствия выраженных сезонов.

Особое внимание исследователи уделили вирусу H1N1: около 85% его новых штаммов за последние 20 лет возникли именно в тропических зонах. Постоянные температурные условия способствуют непрерывному распространению инфекции, что ускоряет мутации.

Руководитель исследования, профессор биоинформатики Йоханнес ван дер Брук, отметил, что понимание этих закономерностей поможет разработать более точные стратегии предотвращения пандемий. Он подчеркнул важность учета глобальных миграционных процессов и климатических изменений для прогнозирования появления новых штаммов вирусов.

Ранее стало известно, какое инфекционное заболевание будет наиболее опасным в 2025 году.

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