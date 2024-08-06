Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми

На нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в городе Усинске в республике Коми произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что всех сотрудников эвакуировали с места происшествия, туда следуют пожарные. Причины ЧП пока не сообщаются.

22 июля сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Специалисты ликвидировали возгорание на площади 50 кв. метров. До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что в Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь.

В начале июня сообщалось, что в Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод. По данным администрации, возгорание произошло в одном из резервуаров ухтинского предприятия, находящемся в 4 км от города.

Ранее в Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА.