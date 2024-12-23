В Республике Хакасия произошел взрыв на территории бывшего завода, есть погибшие

На территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, два человека погибли, четверо пострадали. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — заявил он.

По словам Коновалова, на месте трагедии работают сотрудники пожарных и спасательных служб города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Он добавил, что выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава Республики подчеркнул, что правительство города окажет всю необходимую помощь родственникам погибших.

До этого два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, а 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.

Ранее в Чечне произошел взрыв газа в жилом доме.