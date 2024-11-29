Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Экс-депутат Горинов приговорен к трем годам за разговор о Крымском мосте в тюремной больнице

Алексея Горинова приговорили к 3 годам колонии по делу об оправдании терроризма

close
moks.msk.ru

Суд приговорил бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

С 2022 года Горинов отбывает срок по делу о фейках об армии. Обвинение запрашивало для него 3,5 года лишения свободы. С учетом приговора по старому делу Горинов проведет в заключении еще пять лет.

Бывший депутат Красносельского района в последнем слове заявил, что его вина состоит в том, что он как гражданин России допустил конфликт с Украиной.

Суд посчитал выступление Горинова «злоупотреблением правом», отмечает канал.

Дело по статье об оправдании терроризма в отношении него возбудили осенью 2023 года после разговоров в тюремной больнице во Владимире, где Горинов оказался из-за хронической болезни легких. Сокамерники утверждают, что экс-мундеп оправдывал подрыв Крымского моста, рассказывал о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и спецподразделении ГУР «Кракен».

Политик стал первым в стране человеком, приговоренным к реальному сроку по статье о фейках о ВС РФ.

Ранее суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение деятельности иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами