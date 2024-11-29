Экс-депутат Горинов приговорен к трем годам за разговор о Крымском мосте в тюремной больнице

Суд приговорил бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

С 2022 года Горинов отбывает срок по делу о фейках об армии. Обвинение запрашивало для него 3,5 года лишения свободы. С учетом приговора по старому делу Горинов проведет в заключении еще пять лет.

Бывший депутат Красносельского района в последнем слове заявил, что его вина состоит в том, что он как гражданин России допустил конфликт с Украиной.

Суд посчитал выступление Горинова «злоупотреблением правом», отмечает канал.

Дело по статье об оправдании терроризма в отношении него возбудили осенью 2023 года после разговоров в тюремной больнице во Владимире, где Горинов оказался из-за хронической болезни легких. Сокамерники утверждают, что экс-мундеп оправдывал подрыв Крымского моста, рассказывал о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и спецподразделении ГУР «Кракен».

Политик стал первым в стране человеком, приговоренным к реальному сроку по статье о фейках о ВС РФ.

Ранее суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение деятельности иноагента.