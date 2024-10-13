Суд заочно обвинил главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС на правоохранительные органы.

Главе СБУ инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. За это преступление ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Движение по мосту было приостановлено.

Кроме того, следствие также считает Малюка организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, когда был подорван грузовик. Следствие оценивает ущерб от взрыва в примерно 7 млн рублей.

Басманный суд Москвы в конце марта этого года санкционировал заочный арест Малюка по обвинению в теракте. Срок его ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания. Мосгорсуд признал это решение законным. Малюк также объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.