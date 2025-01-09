Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту 21 января. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что восемь человек обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, произошедшему в октябре 2022 года.

«Заседание назначено на 10:00 мск 21 января», — поделился собеседник агентства.

До этого российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Движение по мосту было приостановлено.

Кроме того, следствие также считает Малюка организатором теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, когда был подорван грузовик. Следствие оценивает ущерб от взрыва в примерно 7 млн рублей.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.