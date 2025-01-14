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В России призвали создать круглосуточные храмы

Депутат Иванов призвал создать в России круглосуточные храмы
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России нужно создать круглосуточные храмы, чтобы желающие могли посещать их в ночное время суток. Об этом Life рассказал депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его мнению, такие храмы нужно организовать «в крупных городах, где есть чудотворные иконы и святыни». Он отметил, что эти места могут стать для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации в ночное время, «духовным убежищем».

«Представьте: поздний вечер, тишина, мягкий свет лампад, иконы, перед которыми можно остановиться и подумать о самом важном. Такие храмы могут стать местом, где каждый найдет то, что ищет: надежду, утешение, силы для новых шагов», — заключил Иванов.

Настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве священник Александр Волков до этого говорил, что детей не стоит заставлять ходить в церковь. По его словам, в этом вопросе важно не переусердствовать. Если ребенок «хочет отдохнуть», не нужно настаивать и называть его «грешником», подчеркнул священник.

Ранее сообщалось, что в Челябинске двух человек задержали после кражи иконы.

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