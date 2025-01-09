«Быстренько вернули»: в Челябинске двух человек задержали после кражи иконы

В челябинский храм вернули икону, которую прихожане украли во время крещения детей

В Челябинске задержаны двое подозреваемых в краже иконы из храма Василия Великого, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. В канцелярии храма «Газете.Ru» подтвердили похищение и сообщили, что икону «быстренько» вернули на место.

«Икону уже вернули, быстренько все сделали. Полиция приходила сегодня неоднократно, все уже возвращено. Каким образом — я не знаю, знает только настоятель», — сообщили в канцелярии.

До этого стало известно, что в Челябинске похитили 100-летнюю икону. Инцидент произошел на следующий день после Рождества. Во время обряда крещения детей в местном храме двое прихожан воспользовались моментом и забрали с алтаря икону Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати» и несколько других.

Настоятель храма, заметив пропажу, поднял тревогу. На следующее утро похитители принесли икону обратно в храм и извинились.

Как пишут Telegram-каналы, кражу совершили представители цыганской диаспоры. В разговоре с полицейскими подозреваемые сообщили, что были пьяны.

Ранее в Удмуртии задержали подозреваемого в краже Казанской иконы Божией Матери.