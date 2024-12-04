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Священник посоветовал не заставлять детей ходить в храм

Священник Волков рекомендовал не заставлять детей приходить в церковь

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Детей не стоит заставлять ходить в церковь, в этом вопросе важно не переусердствовать. Об этом сообщил настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве священник Александр Волков в беседе с РИА Новости.

«Важно, конечно, не переусердствовать, чтобы потом не было отторжения. Всегда нужно разумно и аккуратно к этому вопросу подходить», — отметил он.

Очень часто возникают ситуации, когда дети ходили в храм и причащались, но уже в возрасте 12–13 лет просят родителей не брать их с собой. Если ребенок «хочет отдохнуть», не нужно настаивать и называть его «грешником», подчеркнул священник.

Кроме того, не надо заставлять детей стоять всю службу, добавил Волков.

4 декабря православные христиане отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он является одним из 12 главных церковных праздников. Традиция празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы возникла в первых веках христианства. В IV столетии царица Елена, мать римского императора Константина Великого, возвела на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.

Ранее патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу.

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