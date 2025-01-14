В Лос-Анджелесе жители собираются судиться с оператором водоснабжения

Жители округа Лос-Анджелес, расположенного в американском штате Калифорния, подали иск в суд против местного оператора водоснабжения и электроснабжения LADWP. Об этом пишет Bloomberg.

«На оператора электроснабжения и водоснабжения <…> подали в суд с обвинением в том, что он не смог обеспечить достаточное количество воды для борьбы с крупнейшим пожаром», — говорится в материале.

По информации журналистов, граждане обвинили LADWP в некомпетентности в связи с тем, что в Лос-Анджелесе произошло истощение резервуара воды. Более того, были зафиксированы случаи, когда напор воды в пожарных гидрантах был слишком слабым. Из-за этого сотрудники экстренных служб столкнулись с трудностями при тушении огня.

Мощный лесной пожар в округе Лос-Анджелес начался 7 января. Изначально очаг возгорания возник в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, но из-за ураганного ветра огонь распространился и на иные территории.

На этом фоне власти объявили эвакуацию населения в зоне происшествия. Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, к текущему моменту в пожарах сгорели уже тысячи зданий. 14 января сервис AccuWeather сообщил, что ущерб от природного катаклизма в штате Калифорния оценивается в $250–275 млрд.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сравнил ущерб от лесных пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.