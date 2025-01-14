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В Саратове сняли ограничения в работе аэропорта

Росавиация: аэропорт в Саратове возобновил отправку и прием самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в городе Саратове возобновил работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он рассказал, что введенные в воздушной гавани ограничения на прием и отправку самолетов были сняты в 10:30 мск.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

По словам представителя Росавиации, в период действия ограничений экипажи самолетов и сотрудники аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. Это была их приоритетная задача, подчеркнул Кореняко.

14 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в течение ночи в российских регионах сбили более 200 украинских дронов. Атакам подверглись Саратовская, Орловская, Воронежская области и ряд иных субъектов страны.

На этом фоне в нескольких городах были введены ограничения на работу местных аэропортов. В частности, прием и отправку самолетов приостановила воздушная гавань в Саратове.

Ранее два предприятия в Саратовской области получили повреждения из-за атаки беспилотников.

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