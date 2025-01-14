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Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке беспилотников

Губернатор Гусев: несколько дронов сбиты в Воронежской области, пострадавших нет
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, разрушений на земле и пострадавших не зафиксировали.

По данным Mash, ВСУ массово атаковали 12 регионов РФ этой ночью. ПВО сбила больше сотни вражеских БПЛА, но SHOT сообщал почти о двух сотнях дронов.

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.

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Атаки БПЛА на Россию
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